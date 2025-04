Netflix impacta con nueva miniserie coreana de 12 capítulos que te dejará con la boca abierta

Netflix suma más series coreanas a su catálogo en mayo. Desde What´s on Netflix anunciaron que la plataforma de streaming planea agregar 12 producciones de este país en mayo. Pero Querido Hongrang o Dear Hongrang en inglés, es la que más ha llamado la atención del público.

¿De qué trata la serie?

La serie de Netflix presenta a Hong-rang, hijo de una familia de poderosos comerciantes de Joseon, que desapareció a los 8 años. Su media hermana, Jae-yi, nunca pierde la esperanza y lo busca sin descanso hasta que doce años después, aparece un joven que asegura ser Hong-rang, aunque despierta sospechas en la familia.

La serie se estrena el 16 de mayo. Foto: Archivo.

La miniserie combina el misterio con el melodrama y sageuk (drama histórico que incluye obras de teatro, películas o series de televisión tradicionales). Además está escrita por Kim Jin-ah, dirigida por Kim Houng-sun y cuenta con un elenco que tiene una gran trayectoria en las pantallas.

Lea Jae Wook es conocido por la serie Alchemy of Souls y es quien da vida a Hong Rang. Jo Bo Ah ganó popularidad con la serie Tale of the Nine Tailed y en esta oportunidad interpreta a Jae Yi, la hermanastra de Hong Rang. Finalmente, Jung Ga Ram personifica a Moo Jin y trabajó en The Interest of Love.

¡Mirá el tráiler de la serie!

Netflix adelantó que se estrenarán 6 producciones coreanas en el mes de mayo. Entre los títulos se encuentran Lost in Starlight, Tastefully Yours, Our Unwritten Seoul, Residente Playbook, Heavenly Ever After y Dear Hongrang. La mayoría de estas novedades son series que no tienen más de 12 capítulos.