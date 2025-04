Wanda Nara habló sobre el rumor de un posible embarazo de la China Suárez

A pesar de que el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece haberse calmado, y el delantero del Galatasaray comenzó el proceso de revinculación con sus hijas, ambos siguen siendo noticia por protagonizar diferentes hechos. En los últimos días, un rumor sobre un posible embarazo de la China Suárez se volvió viral, mientras que L-Gante anunció que se alejará de los escenarios por un tiempo para centrarse en su salud.

En el programa LAM de América TV, Pepe Ochoa sugirió un embarazo. Si bien no dio nombres, todo indicaría que se refería a la China Suárez y Mauro Icardi. Sin embargo, ninguno de los dos ha hecho declaraciones al respecto, aunque en redes sociales se muestran muy unidos, compartiendo el día a día de su relación.

La pareja se muestra unida en redes sociales. Foto: Archivo

Wanda Nara, por su parte, fue consultada sobre el tema y aseguró no saber nada: “Ah, no tengo idea. No sé nada, me estoy ocupando de mis hijas, de la revinculación”, sentenció, dejando en claro que su prioridad está en el proceso que atraviesan sus hijas y no en la vida de su ex pareja.

Respecto al proceso de revinculación, Wanda también se mostró dispuesta a colaborar: “Siempre dije que voy a colaborar en todo lo que se pueda y quiero que se haga de la manera más segura”, expresó mientras estaba acompañada por L-Gante.

Wanda Nara habló sobre el supuesto embarazo de la China Suárez. Foto: Archivo

En cuanto al problema de salud que atraviesa el cantante de RKT, aún no se conocen los detalles. Desde su entorno, dejaron entrever que se trata de una situación seria: “Es algo delicado, serio”, afirmaron desde su círculo íntimo.