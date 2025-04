Tras los dichos contra Lizy Tagliani, Viviana Canosa apuntó a un programa de TV

Viviana Canosa no descansa. Tras el escándalo por las denuncias que realizó contra Lizy Tagliani, se contradijo. "Se está diciendo que Viviana la acusó de abuso y nunca dijo mediáticamente ese término ni le endilgó semejante delito", aclaró su abogado, Juan Manuel Dragani.

Ahora, la conductora fue contra Puro Show, por cómo estaban tratando el asunto. "Canosa me mandó un mensaje, está un poco enojada, acá en este programa opinamos lo que nos antoja. Fuimos muy claros, dijimos que ella hizo lo correcto, se presentó en la Justicia y declaró, ahora ayer en TN dijo que Lizy no estaba involucrada. ¿Está involucrada o no? Eso es lo que nos tenemos que preguntar, así que no nos ofendamos porque hacemos periodismo", contó Pampito.

Acto seguido, reprodujo un audio de Canosa. "Estoy escuchando lo que dicen. Les recomiendo tener los huevos que tengo yo para ir a denunciar lo que denuncié. No tengo la menor idea lo que dice Fernanda (Iglesias) yo sé lo que viví, sé lo que sé y como tengo unos ovarios enormes voy y lo denuncio. Ojalá todos los que están en televisión y saben cosas, las cuenten en la Justicia. Están diciendo cualquier cosa, no están diciendo la verdad. La verdad la sé yo, no inventen, gracias", expresó la comunicadora.

Viviana Canosa y Lizy Tagliani

Fernanda Iglesias no se quedó callada y le respondió. "Le llegué a creer a Viviana. De hecho ayer dije por qué reaccionaba así Lizy si no era culpable. Entonces a la noche dice en TN que nunca dijo eso, y me pregunté yo qué escuché. Ayer hablé con un montón de gente que me contaron que hay una ONG que denunció el mismo lunes cuando vieron el programa, entonces ella se entera de esto a la noche y por eso va el martes porque sino la iba a llamar de testigo".

Por último, Canosa manifestó: "Acaban de decir que yo adelanté mi declaración porque hubo una declaración previa. Yo me adelanté porque me llamaron por teléfono y tuve que ir a declarar. Chicos no van a saber más ustedes que mi abogado y yo, de este tema en particular. Les deseo lo mejor, sigan colgados de mi tema que seguramente les mide, les agradezco y les mando un besito".