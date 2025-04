L-Gante se aleja de la música por un delicado asunto de salud

En los últimos días, L-Gante (Elián Valenzuela) protagonizó un escándalo al salir a la luz imágenes suyas peleándose físicamente con su representante, Maxi El Brother. Se sabe que ahora el músico se alejará de su trabajo por un tiempo. ¿El motivo? Un delicado asunto de salud.

“Es delicado porque es algo serio, y dentro del círculo de L-Gante y Maxi decidimos que lo cuente acá", contó su amigo Luis Perdomo en DDM. "El show de Elián del próximo 7 de mayo va a ser el último de esta era", agregó.

"Va a tomarse un tiempo para ocuparse de sus problemas, seriamente. No es un tema solamente de excesos, hay algo que preocupa a toda la familia. Es un tema de salud, que ustedes no saben y nosotros nos enteramos ayer que él fue a hacerse un chequeo. A partir de ahí se decidió que trabaje un equipo interdisciplinario”, continuó.

L-Gante

Luego, explicó: “No tiene que ver con los excesos, capaz que es el resultado. Tiene un problema de salud que va a estar a cargo de un médico clínico, un psicólogo, un cardiólogo y un hematólogo. Ayer a mí me lo contó él, en la fiesta de la mamá, yo notaba algo raro y después habló conmigo".

"Estamos en un momento en que creo que puede ser tratable, lo único que pido, por favor, es que no embarren el piso porque esto no es joda, ni un chimento, se trata de algo serio. No me corresponde a mí decir el diagnóstico", cerró Perdomo.