Michelle Trachtenberg: confirman la causa de la muerte de la actriz

La noticia del fallecimiento de Michelle Trachtenberg conmocionó a miles en todo el mundo. Su rostro, conocido por su papel en “Gossip Girl” y otras producciones, quedó marcado en la memoria de una generación. El 26 de febrero, su madre la encontró sin vida en su departamento en Nueva York.

A partir de ese momento, los medios y las redes sociales se llenaron de dudas. La actriz tenía 39 años y nada hacía pensar que su vida estaba en riesgo. Uno de los rumores más repetidos hablaba de un trasplante de hígado que se le habría practicado meses antes. También surgieron teorías que mencionaban un posible accidente doméstico o una sobredosis.

La hallaron sin vida.

El informe preliminar del equipo forense fue confuso. La causa del fallecimiento quedó en un punto sin respuestas. La decisión de su familia de no pedir una autopsia también sorprendió.

Finalmente, la revista People publicó información oficial. El medio tuvo acceso a documentos del médico forense de Nueva York. Allí se revela que Michelle Trachtenberg falleció por complicaciones vinculadas con la diabetes mellitus.

La actriz enfrentaba esta enfermedad desde hacía tiempo, aunque nunca habló abiertamente sobre ella. La diabetes, cuando no se controla bien, afecta órganos vitales. No es común que cause la muerte de forma repentina, pero en ciertos casos, sí ocurre.

El documento aclaró que la forma de su muerte fue natural. Esa aclaración echó por tierra los rumores más extremos. No hubo intervención externa, ni sustancias ajenas, ni heridas visibles. Fue el cuerpo el que colapsó por una condición ya existente.