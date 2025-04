La peor noticia para Lizy Tagliani en medio del escándalo con Viviana Canosa

Esta semana sin dudas el escándalo que se llevó todas las miradas fue la pelea entre Viviana Canosa y la humorista Lizy Tagliani. Lo cierto es que la periodista la acusó de robarle, incluso dijo que estaba vinculada en escándalo con menores. Lo cierto es que la conductora salió a desmentir todo en medio de la adopción de su hijo.

El periodista Marcelo Polino mencionó el proceso de adopción de Lizy Tagliani y su marido, Sebastián Nebot y se refirió cómo la denuncia que presentó la periodista en Comodoro Py afectó el avance de este trámite judicial tan relevante para la humorista. Actualmente Lizy está en etapa de guarda, que es el paso previo a la adopción definitiva.

Denuncias en medio del proceso de adopción. Fuente: Instagram.

“El proceso de adopción tiene varias etapas. Hay guarda provisoria, guarda definitiva, y recién después se inicia el juicio de adopción. Lizy estaba por recibir la guarda definitiva para poder iniciar ese juicio”, señaló Polino. Además, recordó que aunque se otorgue la guarda plena, el menor todavía no puede llevar el apellido de los padres adoptivos hasta que termine el juicio.

Según explicó Polino la denuncia de Viviana Canosa complicó esta situación: “Hasta que no se levante el secreto de sumario, el juez de familia no va a tomar una decisión definitiva. La resolución, que debía salir entre hoy y mañana, fue suspendida”, aclaró el periodista.

“Esto no solo impacta a Lizy, sino que sería igual para cualquier persona. El problema es que no se puede avanzar hasta saber qué declaró Viviana Canosa y si su testimonio involucra directamente a Lizy”, añadió.“Se suspendió la audiencia por la adopción, y eso me parece lo más grave de todo”, concluyó Polino.