Cuál fue el mayor error de Lizy Tagliani en medio del revuelo mediático

Tras las duras acusaciones de Viviana Canosa en su programa de TV, donde señaló a Lizy Tagliani de ladrona e incluso hizo mención de menores involucrados; la capocómica se descargó, el pasado domingo, en La Peña de Morfi, el ciclo que conduce en Telefe.

En los últimos días se habló muchísimo del tema y una de las que lo hizo fue Yanina Latorre. La mediática se refirió al mayor error de Tagliani en medio de todo el revuelo mediático. "Para mí Lizy se mandó la cagada del siglo cuando hizo ese descargo en “La Peña de Morfi”", señaló.

Acto seguido, brindó sus motivos: "Porque ella es carismática, y eso que vimos estaba escrito en una cartulina y no por ella. Antes de salir al aire se juntó con la cúpula de Telefe, ella no quería salir pero la obligaron. Y nada de lo que dijo ni lo escribió ella ni lo siente, además se nota porque los ojos de ella se van moviendo como cuando nosotros leemos los chivos. A mí me decís chorra y que me metí con pibes, y salgo los mato a todos”.

Por su parte, Lizy no desmintió haber leído un texto. "Si era algo preparado ¿quién va a escribir algo tan malo? Yo nunca toqué un menor, jamás robé y no estoy en ninguna lista", expresó la conductora en el ciclo de Georgina Barbarossa en el canal de las tres bochas.

Y agregó: "Tengo cincuenta y cuatro años y trabajo desde los quince sin faltar un sólo día, todos saben lo que soy laburando. Ahora están todos ‘peguémosle al trava’ y voy a ir contra las últimas consecuencias contra todos los que me están atacando, y si la justicia argentina no responde iré a la corte internacional".