Tras el escándalo, hasta cuándo Telefe va a sostener a Lizy Tagliani

Lizy Tagliani está en el ojo de la tormenta tras las acusaciones que hizo Viviana Canosa en la pantalla chica. Si bien comenzó hablando de un robo, terminó haciendo referencia a menores. Esto podría traerle fuertes dolores de cabeza a la capocómica en su trabajo. ¿Qué pasará con su rol en La Peña de Morfi? Mucho se especula y se habla entorno a lo que podría ocurrir.

Marina Calabró contó cómo está la situación laboral de la conductora. "Muchos se preguntan por la situación laboral del Lizy, lo que me a mí me dice la gente de Telefe es ‘la vamos a sostener, en este contexto, hasta el momento en que aparezca un denunciante. Si llegara a aparecer un primer denunciante diciendo ‘yo viví una situación de abuso cuando era menor edad’, si aparece una víctima, inmediatamente le sueltan la mano", reveló.

En Radio Pop, Tagliani se descargó: "Tengo la frente bien alta, estoy más segura que nunca y van a tener que demostrar todos los delitos de los que se me acusan uno por uno. Voy a llegar hasta donde tenga que llegar”.

Lizy Tagliani

"Jamás en mi vida se me ocurrió ni siquiera estar en una red de pedofilia. No tengo nadie cercano que me haya insinuado que estaba metido ahí. Me mencionaron en un montón de causas en las cuales no tengo nada que ver".

"A la gente que confía en mí, a mis amigos, a mi marido, a mi familia, a mis clientas, en las que he estado metida en su casa durante más de 30 años, y a todas las personas que confíen en mí, les doy mi palabra de honor de que esto se va a aclarar, y voy a llegar hasta donde tenga que llegar", añadió Tagliani.