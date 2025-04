Tras la denuncia de Viviana Canosa, Lizy Tagliani podría perder su trabajo

Viviana Canosa fue con todo contra Lizy Tagliani en los últimos días. La comunicadora la acusó frente a las cámaras y la expuso frente a todos. ¿Su objetivo? Aseguran que desenmascararla. Por su parte, la capocómica se defendió en La Peña de Morfi, el programa que conduce en Telefe.

Hay quienes dicen que a raíz de este escándalo podría perder su trabajo. "Yo no tengo claro si el contrato de Lizy es con Telefe o la productora, pero si vamos a lo que es la cláusula de indemnidad que impone el canal en sus contratos ¿podrían agarrarse de ella para rescindir el contrato? Yo creo que sí”, señaló Marina Calabró.

Viviana Canosa apuntó fuerte contra Lizy Tagliani

Mauro Szeta aportó: “La norma contractual es amplia, no dice con exactitud ‘se requiere de una sentencia’, sí habla de actos indecorosos, pero ¿quién juzga eso? Por ahora Canosa la denunció en televisión, no se sabe si es cierto o no, le creemos que dice tener elementos probatorios".

"Pero, por otro lado, Lizy sostiene que no hay nada de todo eso. Entonces ¿alcanza una denuncia pública para que se convierta en un acto indecoroso? Es muy en el filo”, añadió.