Habló Leo Alturria y contó por qué se separó de Lizy Tagliani

Lizy Tagliani sigue en el centro de todas las miradas tras las polémicas acusaciones de Viviana Canosa. Ahora, quien salió a hablar fue Leo Alturria, quien tuvo un romance con la conductora de La Peña de Morfi (Telefe).

"Lizy deja la ventana abierta porque si te dan unos minutos al aire para que hagas un descargo, empezás a hablar de tus amigos que los tenés desde la peluquería, metés a tu mamá en el medio y no decís que no robaste…", comenzó diciendo acerca del descargo que hizo la capocómica el pasado domingo en el ciclo que sale en el canal de las tres bochas.

Y añadió: "Yo como ex pareja la veo triste, la veo mal, no está bueno que le pasen estas cosas. Nosotros nos separamos porque se acabó el amor, nos agarró la pandemia y se enfrió todo".

Lizy Tagliani y Leo Alturria

Por último, Alturria señaló: "Ella ya hizo su vida, se casó, está por adoptar un pibe… no sé si alguien le dijo que se venía el fin del mundo porque hizo todo en dos meses. Eso no quiere decir que sea un resentido pero como ex me sorprendió".

Otro que habló fue Sebastián Fariña, ex de Tagliani, y se refirió a su forma de ser. Indicó que ella es una persona muy autoritaria y que la fama fue una de las cosas que cambió la personalidad. Además, confesó que durante toda la relación existieron malos tratos y que fue a partir de ahí que la relación cambió.