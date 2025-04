Qué hizo Lizy Tagliani a los tres meses de haberse casado

Lizy Tagliani está en el centro de todas las miradas por el escándalo que protagoniza junto a Viviana Canosa y Marcela Tauro. Tras los dichos de estas últimas, la conductora de Telefe se descargó en La Peña de Morfi y negó todas las acusaciones.

Ahora, Tauro volvió a disparar contra ella. "¡Qué buena actriz!”, dijo Marcela mientras aplaudía al escuchar las palabras de Lizy. "Hay algo que me acordé, ella dice ‘mi familia, mi esposo’ ¿saben qué? Cuando hacía tres meses que ella se había casado pasó lo de mi ex, y esto lo gente también lo tiene que analizar porque los famosos nos venden cosas que no son", agregó sobre lo que ocurrió con Martín Bisio.

“Se separan de uno y al día siguiente ya tienen otra pareja. ¿Qué? ¿Se les va el amor de golpe? Entonces no estaba tan enamorada. No le creo, igual el mensaje creo que es para Viviana”, señaló sin pelos en la lengua.

Marcela Tauro disparó contra Lizy Tagliani

Karina Iavícoli aportó: “Si se fijan bien ella leyó el descargo, se ve que estaba tan nerviosa que tuvo que hacerlo así y, además, tenía un look completamente distinto, como muy producida, muy prolija, como armando un marco para que sea creíble lo que estaba diciendo”.

Por último, Marcela Tauro añadió: “Igual lo mío acá no es lo grave, lo de Canosa sí por el tipo de acusación. Pero lo que puedo decir es que yo era buena compañera con ella, teníamos una relación, no de amistad, pero sí un trato. Inclusive cuando falleció mi mamá nunca me dio el pésame, pero a mi ex sí le escribió”.