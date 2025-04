A sus 50 años, Eva Longoria muestra su espléndida figura con un bikini en Ins

Eva Longoria es una estrella conocida por su papel en la mítica serie Mujeres desesperadas. Su belleza y talento la llevaron hasta la cima de Hollywood, y hoy cuenta con más de 10 millones de seguidores en Instagram. Allí la estrella muestra su día a día y no teme en subir algunas fotografías reveladoras.

Eva Longoria tiene una figura envidiable a sus 50 años. En su última publicación, la estrella de Instagram se mostró con un bikini de dos piezas con estampado de leopardo que dejó a la vista su abdomen tonificado y figura de reloj de arena. La fotografía alcanzó los 100 mil likes y recibió cientos de comentarios halagadores, entre los que se encontraba uno de Jessica Alba.

La fotografía de Eva Longoria en Instagram

Eva Longoria disfrutando del sol. Foto: @evalongoria/ Instagram.



Eva Longoria está descansando luego de lanzar Alexander y un viaje terrible, horrible, malo…¡muy malo!. Ella volvió a las pantallas con esta película de Disney+, luego de participar en la popular serie Only Murders in the building junto a Selena Gómez, Steve Martin y Martin Short.

En esta película, Eva Longoria protagoniza a una escritora de viajes y madre de dos niños que decide reunir a familia para ir de vacaciones a México. Sin embargo, encuentran un tótem embrujado que traerá desgracias y tendrán que trabajar juntos para devolverlo donde pertenece.

¡Mirá el tráiler de la película!

La película está basada en el libro Judith Viorst y cuenta con un elenco compuesto por los nombres de Eva Longoria, Jesse Garcia, Paulina Chávez, Rose Portillo, Cristo Fernández, Harvey Guillén, Mabel Cadena, Michelle Buteau y Thom Nemer, quien debuta en las pantallas de Disney.