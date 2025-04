Ni vinagre ni bicarbonato: el ingrediente para dejar reluciente pisos de madera

Los pisos de madera o parquet son un clásico que nunca pasa de moda. Tanto en hogares antiguos como en construcciones modernas, este tipo de suelo sigue siendo una elección popular gracias a su belleza, durabilidad y resistencia.

Para mantenerlos en óptimas condiciones, es fundamental realizar una limpieza adecuada que ayude a prolongar su vida útil. Aunque no siempre se disponga de productos específicos, existen opciones caseras igual de efectivas para mantenerlos impecables.

Para brillo extra de los pisos de madera, se puede frotar una media de algodón. Foto: Archivo

Una mezcla de jugo de limón, jabón neutro y agua puede convertirse en una solución ideal para limpiar el parquet sin dañarlo. Para prepararla, solo hay que mezclar en un litro de agua tibia dos cucharadas de jabón líquido neutro y el jugo de medio limón. Luego, se debe aplicar con un trapo bien escurrido (nunca empapado) y secar de inmediato con un paño seco.

Este método casero, con el limón como ingrediente estrella, no solo ayuda a ahorrar dinero, sino que también deja un agradable aroma en el hogar. Sin embargo, es importante conocer qué productos evitar para no dañar la madera.

Estos ingredientes ayudan a eliminar del parquet bacterias, hongos y gérmenes sin necesidad de químicos fuertes. Foto: Archivo

El vinagre no es recomendable, ya que puede filtrarse entre las uniones del parquet y, si la madera no está sellada, provocar grietas con el tiempo. Asimismo, es clave no utilizar demasiada agua, ya que la humedad excesiva puede hacer que la madera se hinche y deforme.