Horóscopo gitano del 12 de abril: atención a los límites que no estás marcando

Hay días en los que uno empieza a sentirse incómodo y no sabe bien por qué. Este sábado tiene ese tono. El horóscopo gitano apunta a una causa común: la falta de límites claros. Cuando no se dice lo que se necesita, lo que molesta o lo que ya no va más, el cuerpo y el ánimo lo expresan de otras formas. Hoy no es un día para discutir, sino para expresarse con firmeza y honestidad. Cada signo recibe una guía para evitar que la incomodidad se vuelva hábito.

Puñal (Aries): no tenés que justificar todo lo que sentís. Si algo no te gusta, basta con decirlo.

Corona (Tauro): no sigas cediendo por costumbre. Hoy es un buen día para recuperar espacio personal.

Candelabro (Géminis): no expliques tanto. Si alguien no respeta tu límite, no necesita más palabras: necesita distancia.

Rueda (Cáncer): no asumas que el otro entiende tus gestos. Sé claro, incluso si incomoda un poco.

Estrella (Leo): no esperes a explotar para que te escuchen. Hablá antes de llegar al límite.

Campana (Virgo): no postergues lo que querés decir. Cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve.

Marcar un límite no es egoísmo, es una forma de respeto propio.

Moneda (Libra): no dejes que el deseo de armonía te silencie. Podés decir lo que pensás sin romper nada.

Daga (Escorpio): no midas tus palabras por miedo a la reacción. Tu verdad también merece ser dicha.

Herradura (Capricornio): no cargues con más de lo que te corresponde. Pedir un respiro también es válido.

Hacha (Sagitario): no subestimes tu incomodidad. Si algo te molesta, atendelo antes de que crezca.

Capilla (Piscis): no todo se resuelve con paciencia. A veces, poner un freno es el mayor acto de amor propio.

Copa (Acuario): no sientas culpa por poner distancia. Alejarse un poco también es una forma de cuidarse.

El horóscopo gitano del 12 de abril es un recordatorio: el malestar muchas veces nace de lo que no se dice. Hoy, cada signo tiene la oportunidad de marcar su espacio sin herir, con firmeza pero sin ruido. Y eso, también, es crecer.