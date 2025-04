Revelan que Jorge Rial había intentado internar a su hija Morena

No hay quien no esté hablando de Morena Rial tras su detención y posterior excarcelación extraordinaria. Una de las que se refirió a la joven y a su papá, Jorge Rial, fue Marcela Tauro. Ella compartió muchos momentos junto al conductor cuando trabajaban en Intrusos en América TV.

Morena Rial

“Lo de Morena no me sorprendió porque yo viví todo lo anterior, pero con Jorge yo ahora no tengo mucha relación. Cuando digo ‘lo anterior’, me refiero a que cuando estábamos en ‘Intrusos’ siempre había un lío. Por ejemplo, estábamos en el medio del aire y cambiaba el clima porque lo llamaban y tenía que dedicarse a eso”, señaló en el ciclo de Yanina Latorre.

Y continuó: “De todas maneras él no contaba qué es lo que pasaba, después nos enterábamos. Yo sé que Jorge, en un momento, había intentado internarla, creo que en una clínica psiquiátrica, pero él no era de contar nada, igual nos dábamos cuenta porque cambiaba el humor del programa”.

“Muchas veces nosotros le dijimos a Rial que contaba con nosotros, porque era mejor que nos avisara él directo a que después otros programas nos aborden en la calle”, añadió.

Marcela Tauro

Por último, Tauro dijo: “Morena no necesita robar, porque les puedo decir que Jorge fue muy generoso. Igual yo a él ahora lo veo bien, sigue de novio con la escritora, y creo que soltó un poco. Cuando la vi a ella contra la pared, por la policía, no sé, tengo una mezcla de sensaciones, un poco de lástima pero también pienso que tuvo todas las oportunidades y no las aprovechó”.