Juana Repetto rompió el silencio tras su separación y contó detalles de la ruptura

Esta semana se conoció que Juana Repetto se separó de Sebastián Graviotto. Lo cierto es que la mediática se mostró molesta por la forma en que se ha comunicado su ruptura y se comunicó en vivo con Ángel de Brito que conduce LAM para dejar en claro que no deben tratarla como “abandonada”.

También Juana Repetto salió por Instagram y a través de varias historias fue relatando lo que ocurrió para despejar dudas. La influencer y el entrenador de esquí se separaron de común acuerdo luego de unas vacaciones familiares que tuvieron en el mes de marzo.

El conductor de LAM reveló que Juana Repetto le había escrito: “Me dice ‘Ángel, ¿cómo andás? ¿Quién les pasó la info?’. “Me dice ‘Yo no lo vi, me contaron, pero lo único que me falta, después de que me traten de cornuda por seis años es que ahora me traten de abandonada, ja, ja, ja’”, añadió el periodista.

“Se ríe, pero, hablando en serio, después me dice ‘Mejor, igual. Una cosa menos. Me daba paja encarar el tema, pero no me traten de abandonada y deprimida, que estoy lo más bien”, le dijo Juana Repetto a De Brito.

Según trascendió, el sábado Juana Repetto y ahora su ex pareja le comunicaron la situación a sus hijos de que habían decidido separarse. En su Instagram Juana se descargó: “Tarde o temprano esto era algo que iba a tener que comunicar”, escribió. “Alguien filtró la info así que tocará contar un poquito para que no hablen al dope”, explicó.