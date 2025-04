Lali anunció el lanzamiento de su nuevo disco con unas fotos para el infarto

Desde que se lanzó al mundo de la música, Lali Espósito no deja de sorprender. En esta ocasión usó sus redes sociales para revelar la fecha en que saldrá su nuevo disco. Pero no fue una publicación más, el posteo estuvo acompañado de unas infartantes fotos referidas al disco.

La cantante escribió junto a las fotos de la tapa y contratapa del disco: “No vayas a atender cuando el demonio llama. Nuevo disco 29 de abril”, posteó Lali Espósito en sus redes sociales.

Una de las imágenes que compartió la cantante muestra el listado de canciones donde hay algunas que ya lanzó: "Fanático", "No Me Importa" y "Mejor Que Vos". En tanto, el resto de las canciones que aparecerán son: "Popstar", "Lokura", "Tu Novia II", "Morir De Amor", "No Hay Héroes", "Sensacional Éxito", "Sexy", "Perdedor", "33", "Pendeja" y "Fin De Transmisión".

El título del disco. Fuente: Instagram.

Este es el sexto disco de Lali Espósito y se espera que tenga la esencia del rock nacional con sonidos que transportan a los 70 y los 80. En los primeros tres singles que dio a conocer esto se notó a la perfección.

Además del disco, Lali Espósito prepara las tres fechas de los shows que dará en el estadio de Vélez Sarsfield el próximo 24 y 25 de mayo y el 6 de septiembre. Mientras tanto sigue enfrentada con el presidente, Javier Milei, quien la ha criticado en varias ocasiones. Incluso “fanático” es un tema que parecería estar dirigido al jefe de Estado.