Benjamín Vicuña desmiente su vínculo con Wanda Nara: "No instalen algo que no es cierto"

El escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez sigue generando repercusiones y esta vez fue Benjamín Vicuña quien se vio involucrado. En las últimas horas, el actor chileno fue consultado sobre su supuesto vínculo con la empresaria y su respuesta fue tajante.

Todo comenzó cuando la abogada de Wanda, Ana Rosenfeld, afirmó en una entrevista con Viviana Canosa que la mediática había tenido algún tipo de contacto con el ex de la China. Además, trascendió que Nara habría dejado varios "me gusta" en publicaciones de Vicuña. Sin embargo, según explicó la letrada, este vínculo no sería sentimental, sino que Wanda quería conocer cómo se manejaba la China en cuanto a cuidados.

Rosenfeld habría dicho que Wanda y Vicuña tenían comunicación por mensaje. Foto: Archivo

Al ser consultado sobre estas declaraciones, Benjamín Vicuña negó rotundamente cualquier tipo de relación con Wanda Nara: "Eso es mentira", afirmó con un tono serio. Luego, agregó: "No es real nada de lo que dijeron. No instalen algo que no es cierto".

Mientras algunos seguidores intentaban sacarse fotos con él, el actor continuó aclarando su postura: "Ana me escribió por otra cosa en otro momento de mi vida. No es el momento de aclararlo. No me interesa. No sé por qué me meten en esto porque no hablo del tema".

Benjamín Vicuña fue tajante con su respuesta. Foto: Archivo

Una vez más, el conflicto entre Wanda Nara y la China Suárez vuelve a estar en el centro de la escena, y aunque el actor intentó despegarse de la polémica, su nombre sigue resonando en la historia.