A sus 52 años, Sofía Vergara estalla Instagram con su vestido revelador y figura curvilínea

Sofía Vergara lució un vestido revelador en el after party de los Premios Oscar organizada por Radhika Jones, editora en jefe de Vanity Fair. La estrella se presentó en el Centro Williams Annenberg para las Artes Escénicas en Beverly Hills, en California. Allí se robó la mirada de todos no solo por su compañía, sino por su look.

La actriz decidió arriesgarse y lució un vestido verde aqua que resaltó su piel bronceada con detalles cut-out y tiras cruzadas. Además, el atuendo cuenta con un escote corazón que resalta los hombros definidos de Sofía Vergara. El modelo es de la diseñadora Celia Kritharioti.

La actriz compartió un video del evento en su cuenta de Instagram con la descripción: “Alguien se ha estado tomando toda la sopita”. Con esta pequeña frase, Sofía Vergara dio a entender que ha aumentado un poco de peso y se lo ha tomado con humor.

Las fotografías fueron recibidas de la mejor manera por sus seguidores. Ellos comentaron: “Para nada… somos latinas, con curvas… todas somos normales en cada contextura”, “Sofía es todo lo que está bien”, “Sofía siendo Sofía, por favor no cambies, eres el ejemplo de grandeza”, entre otros.

Sus fotografías en Instagram demostraron que Sofia Vergara es una referente para muchas mujeres latinas. A pesar de tener 52 años, la estrella no deja que el paso del tiempo sea un problema para ella ya que se mantiene entrenando y trabajando en nuevos proyectos.