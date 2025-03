¿Por qué los gatos maúllan cuando les hablamos?

Como todas las personas que tienen un gato como mascota pueden comprobar, estos animales de cuatro patas suelen ser más solitarios e independientes que los perros. Sin embargo, esto no significa que no tengan un vínculo cercano con sus humanos ni que no intenten comunicarse con nosotros.

Los gatos tienen un lenguaje corporal muy desarrollado, adoptando diferentes posturas para expresar estados de ánimo y su disposición a interactuar. Además, muchas personas notan que, cuando les hablan, sus felinos les responden con maullidos, como si entendieran la conversación.

El maullido se ha desarrollado como una forma de llamar la atención de las personas, ya sea para pedir comida, buscar afecto o expresar alguna necesidad. Foto: Archivo

Este comportamiento tiene varias explicaciones. En primer lugar, los gatos no suelen maullar entre ellos en su vida salvaje, sino que lo hacen principalmente para comunicarse con los humanos. A lo largo del tiempo, han aprendido que emitir sonidos les ayuda a llamar nuestra atención, pedir comida o simplemente interactuar con nosotros.

De hecho, se puede decir que el maullido fue desarrollado casi exclusivamente para comunicarse con las personas. Entre ellos, no lo utilizan con frecuencia. El único tipo de maullido natural dentro del lenguaje felino ocurre entre la gata y sus crías.

En la naturaleza, los gatos raramente maullan entre ellos. Foto: Archivo

Otro motivo por el que maúllan cuando les hablamos es para expresar emociones. Algunos gatos lo hacen por alegría, mientras que otros lo usan como una "queja" si sienten que no reciben suficiente atención. Incluso hay felinos que han desarrollado maullidos específicos para distintas situaciones, como un sonido más agudo cuando tienen hambre o uno más largo cuando buscan compañía.