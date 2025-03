Netflix: la mejor película de Gene Hackman que volvió a hacerse viral

La extraña muerte de Gene Hackman, que conmovió al mundo en los últimos días, hizo que muchos fans quisieran revivir sus mejores películas. En Netflix, podemos encontrar una de las mejores de este actor hollywoodense, que inclusive fue galardonada con la Palma de Oro y fue dirigida por el mismísimo Francis Ford Coppola.

Hablamos de "La conversación", película estrenada en 1974 que sigue la vida de Harry Caul (interpretado por Gene Hackman), un experto en vigilancia que es contratado para espiar a una pareja. Sin embargo, al grabar la conversación entre ellos en un parque, comienza a sospechar que están en peligro de muerte.

Gene Hackman fue encontrado hace unos días atrás muerto junto a su esposa y su perro en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas. Foto: Archivo

A medida que avanza la trama, Harry se sumerge en una espiral de paranoia, y su conciencia moral lo lleva a cuestionar sus propias acciones y las implicaciones éticas de su trabajo. Con una duración de 113 minutos, este clásico del cine es una de las mejores películas de la plataforma de streaming para maratonear.

"La conversación" es una de las mejores películas de suspenso, drama y thriller psicológico que marcó un hito en el cine mundial. La historia, que toca temas como la vigilancia y la privacidad, inspiró a películas como "Enemy of the State" (1998) o "Her" (2013).

La película "La conversación" es una de las más famosas del actor. Foto: Archivo

Sin dudas, la partida de este gran actor es una oportunidad para revivir los hitos de su carrera, que siempre estarán presentes en el cine y que, hoy en día, podemos ver fácilmente en plataformas como Netflix.