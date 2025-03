La dura decisión que tomó la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt

No todas las personas están preparadas para formar parte del mundo de Hollywood donde la exposición se duplica todo el tiempo. Ahora nuevamente la ex pareja Angelina Jolie y Brad Pitt han vuelto al centro de escena por su hija Shiloh que tiene 18 años. A la joven no le gusta la exposición mediática que generan todo el tiempo sus padres.

A raíz de esto es que la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt ha tomado fuertes decisiones. La joven tiene una pasión por el baile, pero no quiere la fama a cualquier costo. Se niega a ser una “nepo baby”, es decir poder alcanzar sus metas por ser “hija de…”. La adolescente quiere progresar por su cuenta aunque se le hace muy difícil pasar desapercibida.

Un familiar cercano a la joven habló con una revista y contó sobre su carácter."Los descendientes de Brad y Angelina son sumamente modestos acerca de sus antecedentes. Desean ganar su propio dinero. Ella no tiene idea de lo que es realmente luchar, pero no cree que sea cool ser una chica adinerada", explicó.

Un gran parecido con su madre. Fuente: Instagram.

Hace algunos años que Shiloh toma clases de danza para mejorar y profesionalizarse. El sueño de la joven hija de Brad Pitt es triunfar en producciones en Nueva York. Ahora con 18 años tiene pensado irse de su casa y dejar el hogar donde se crió con Angelina Jolie. "Desea aprender baile y vivir en un departamento modesto y tener roomies de su misma edad", explicó el familiar.

Hay que recordar que la joven saltó a la fama desde el día que nació. Shiloh nació en África en mayo de 2006 y capturó la atención por el gran parecido con su madre. Se trató de la primera hija biológica de la pareja y fue una celebridad porque la revista People le pagó a Angelina Jolie y a Brad Pitt 4 millones de dólares para presentarla ante el mundo.