¿Vestido maldito? El look de la China Suárez que revive un escandaloso recuerdo

La historia de la China Suárez con Mauro Icardi suma un nuevo capítulo, pero esta vez, lo hicieron sus seguidores. Con una publicación en Instagram, en la que se la ve enamorada junto a su nuevo novio, los fans notaron un detalle que llamó su atención: el vestido que lucía la ex Casi Ángeles.

Se trata de una prenda que la China ya había usado en una ocasión anterior con Benjamín Vicuña y que, según muchos seguidores, marcó el comienzo del fin de su relación con el chileno. La actriz lo había elegido para asistir a la mesa de Mirtha Legrand en 2021.

María Eugenia Suárez junto a Mauro Icardi y el polémico vestido. Foto: Archivo

Esto llevó a que muchos usuarios aseguraran que se trata de un vestido "maldito". Es un diseño negro de encaje y transparencias, con flecos en los hombros y detalles de brillantes plateados. Ahora, la China lo volvió a usar durante su visita a Turquía, donde se encontró con Icardi.

La publicación en Instagram rápidamente se hizo viral y los comentarios y likes no tardaron en llegar. Entre más de 500 mil "me gusta" y miles de comentarios, se puede leer: "¡El vestidito que usaste con Vicuña en lo de Mirtha!", "Es el mismo look del almuerzo con Benja, ahora se viste como una señora de vuelta".

La China Suárez y Benjamín Vicuña en la mesa de Mirtha en el 2021. Foto: Archivo

Incluso, muchos seguidores de esta polémica relación asocian el vestido con un posible final, recordando lo que ocurrió años atrás con el actor chileno.