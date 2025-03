Millie Bobby Brown se cansó del bullying y se descargó en las redes

La joven y talentosa actriz de 21 años, Millie Bobby Brown, se cansó del bullying que ha recibido de parte del periodismo por su cambio de look e hizo un fuerte descargo en sus redes sociales. La actriz se mostró molesta por las críticas que viene recibiendo por su aspecto físico.

En un video que publicó en su Instagram, Millie dio nombres de periodistas y citó notas donde había sido atacada por su aspecto. Se refirió a la cobertura “perturbadora” que se dedica a “diseccionar mi cara, mi cuerpo, mis elecciones", explicó.

En su relato, Millie Bobby Brown señala: "Empecé en esta industria cuando tenía 10 años". "Crecí ante el mundo y, por alguna razón, parece que la gente no puede crecer conmigo. En lugar de eso, actúan como si se supusiera que debo permanecer congelada en el tiempo, como si debiera seguir teniendo el mismo aspecto que tenía en la primera temporada de 'Stranger Things'. Y como no lo hago, ahora soy un objetivo".

Además, la actriz cargó contra "la gente que está tan desesperada por derribar a las mujeres jóvenes". En su posteo leyó en voz alta los titulares que escribieron sobre ella: "¿Por qué las Gen Zers como Millie Bobby Brown envejecen tan mal?", "¿Qué se ha hecho Millie Bobby Brown en la cara?". Además, se la vio molesta por un artículo ("Matt Lucas, de Little Britain, se burla salvajemente del nuevo look 'mommy makeover' de Millie Bobby Brown") porque "amplificaba un insulto en lugar de cuestionar por qué un hombre adulto se burla de la apariencia de una mujer joven".

"El hecho de que escritores adultos dediquen su tiempo a diseccionar mi cara, mi cuerpo, mis elecciones, es inquietante. ¿Y el hecho de que algunos de esos artículos estén escritos por mujeres? Peor aún. Siempre hablamos de apoyar y elevar a las mujeres jóvenes, pero cuando llega el momento, parece más fácil derribarlas para conseguir clics. La gente desilusionada no puede soportar ver a una chica convertirse en mujer en sus términos, no en los suyos. Me niego a disculparme por crecer. Me niego a empequeñecerme para encajar en las expectativas poco realistas de la gente que no puede soportar ver a una chica convertirse en mujer. No me avergonzarán por cómo me veo, cómo me visto o cómo me presento", resumió la actriz.

Por otro lado Brown añadió: "Nos hemos convertido en una sociedad en la que es mucho más fácil criticar que hacer un cumplido. ¿Por qué la reacción instintiva es decir algo horrible en lugar de decir algo amable? Si tienes un problema con eso, tengo que preguntarte: ¿qué es lo que realmente te hace sentir tan incómodo? Hagámoslo mejor. No sólo por mí, sino por todas las niñas que merecen crecer sin miedo a ser destrozadas por el simple hecho de existir".