Tras los dichos de Cris Morena, la confesión de una ex Rebelde Way: "Tomé pastillas"

En los últimos días, Cris Morena se posicionó en el centro de todas las miradas por sus dichos en una entrevista con Oriana Sabatini. "En un comienzo pensé que había mucha culpa mía porque Romina tenía un tema con la alimentación, que me lo echan en cara todo el tiempo, como si yo hubiera matado a mi hija", señaló la productora sobre el fallecimiento de su hija.

Romina Yan y Cris Morena

Y explicó: "Dicen que yo quiero toda gente flaca. Y justamente lo que estoy tratando es que en mis elencos la gente esté alimentada saludablemente".

Tras la nota, las redes se llenaron de comentarios y muchos opinaron. Una de las que salió a hablar fue Angie Balbiani, quien fue parte de Rebelde Way. "Yo fui elegida porque tenía sobrepeso, siempre me preguntan si ella discriminaba los cuerpos, siempre se le cayó a Cris porque era mujer pero nunca se le objetó eso a una editorial de revistas", señaló en ‘Puro Show’.

"A los chicos de Erreway tuvieron que cambiarle la alimentación porque tenían un desgaste muy grande y ella se ocupó de eso. A nosotras nos han martirizado con el peso toda la vida. He llegado a tomar pastillas para adelgazar y no me las hizo tomar Cris Morena, fue la sociedad porque me discriminaban", añadió.

Cris Morena

Por último, dijo: "Me molestaba que la gente no supiera que era ficción porque para mí como actriz era una re oportunidad. Mi personaje sufrió bulimia, la madre la discriminaba. Lo que no me gustaba es que en la calle se tomara como que eso era cierto".