Netflix: la miniserie de la creadora de Los Bridgerton que tiene solo 8 capítulos

Las series de época son la última tendencia de Netflix. Los Bridgerton es un gran ejemplo de ello. Su historia repleta de drama, amores apasionados, escenarios que parecen sacados de un sueño y vestuarios llamativos, atraen la atención de todos. Sin embargo, aún falta mucho tiempo para tener nuevas noticias de esta familia y solo queda buscar producciones relacionadas.

En este caso, Netflix tiene una serie que comparte creadora con Los Bridgerton y Anatomía de Grey. Pero en esta producción se dejan de lado los lujos de época y los pasillos repletos de enfermos y médicos para centrarse en la residencia del presidente de Estados Unidos, la Casa Blanca.

La creadora de esta serie es Shonda Lynn Rhimes. Foto: Archivo.

Esta es la serie que no te puedes perder

La miniserie se llama La residencia. El primer capítulo muestra una cena que es interrumpida porque aparece un cadáver. La situación es de lo más extraña por lo que deciden llamar a Cordelia, una inspectora con una gran trayectoria conocida por su personalidad sagaz y excéntrica. Esta es interpretada por Uzo Aduba (The orange is the new black).

Su personaje tiene que registrar más de 100 estancias y entrevistar a 157 sospechosos para encontrar pruebas del delito. Lo interesante de esta serie es que hace guiños a otras producciones icónicas como La caída de la casa Usher, Crimen perfecto o Puñales por la espalda.

No te pierdas el tráiler de esta serie

La residencia está basada en la novela de Kate Andersen Brower y fue todo un éxito para los amantes del misterio. Pero la serie ha llamado la atención de todos en Netflix porque tiene un humor único e interpretaciones brillantes con un reparto amplio y diálogos que te sacarán una carcajada.