El alimento mágico para eliminar un calambre de la pierna y es súper nutritivo

Una alimentación saludable es la clave para eliminar cualquier calambre. Este es una tensión repentina de uno o más músculos que puede ser muy doloroso. La mayoría de los calambres son inofensivos y tiene múltiples causas pero si realizas ejercicio y consumes alimentos con minerales puedes disminuir su frecuencia e intensidad.

Esto es lo que debes sumar a tu dieta

Un alimento que no puede faltar en tu día a día es el plátano. Esto se debe a que contiene potasio, un elemento crucial para la función muscular. Y la deficiencia de potasio puede ser una de las causas de los calambres. Los aguacates, las espinacas y las batatas son otras fuentes de potasio.

Los ultraprocesados aumentan los calambres. Foto: Archivo.

En tu alimentación no pueden faltar los alimentos ricos en magnesio. Este es clave para relajar los músculos y prevenir calambres. Este mineral se encuentra en frutos secos como las almendras o las nueces, semillas de calabaza y chía, legumbres como frijoles y lentejas, y cereales integrales.

El calcio también es importante para mantener la salud de tus músculos y evitar que se tensionen. Los lácteos como la leche o el yogur con una buena fuente de calcio y vitamina D, aunque también se puede encontrar en verduras de hojas verdes (brócoli, col rizada) y sardinas enlatadas.

El ejercicio regular es clave para reducir calambres. Foto: Archivo.

Muchos no prestan atención a su hidratación pero no saben que es de lo más importante para la salud. La deshidratación causa calambres. Las bebidas deportivas ayudar a reponer electrolitos, aunque el agua es la mejor opción ya que no tiene ningún agregado y es fácil de conseguir.