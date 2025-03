A sus 32 años, Rosalía muestra su abdomen más tonificado que nunca

Rosalía se había alejado de las redes luego de Año Nuevo. En aquel entonces, la cantante sorprendió en Instagram porque lució lo que parece un CD partido con la inscripción “R4” dando a entender que se aproximaba su cuarto disco, uno de los más esperados. Pero luego de aquella bomba, Rosi desapareció del radar.

Sin embargo, la cantante de El malquerer regresó con unas fotografías que muestran que se encuentra en su mejor momento. La artista se ha tomado fotos de frente y desde arriba para enseñar su abdomen ultra tonificado. Si bien Rosalía es una mujer que siempre ha entrenado, sus abdominales están más marcado y su cintura más fina que nunca.

La fotografía de Rosalía en Instagram

Aún no hay una fecha de estreno confirmada, aunque los fans de Rosalía esperan que el disco sea lanzado pronto. Foto: Instagram.

La cantante lució un conjunto rojo que le sienta espectacular. Este outfit de dos piezas cuenta con un crop top y falda que dejan a la vista su cambio físico. Aunque en otra de las fotografías la artista posa con un top deportivo celeste y un short tiro bajo que demuestran que luce genial con cualquier prenda.

Las últimas noticias sobre Rosalía

Rosalía es una estrella del musical, pero parece que quiere experimentar en las pantallas grandes. Ya anunciaron que se sumaba a la nueva temporada de Euphoria, la serie adolescente de MAX que ha sido todo un éxito con las interpretaciones de Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, entre otras.

El nombre real de Rosalía es Rosalía Vila Tobella. Foto: Instagram.

Los fans de Rosalía creen que podría participar en la nueva película de los hermanos Javi, La bola negra. Este es un artista que ha sido de gran inspiración para la cantante, lo que se ve reflejado en la letra de sus canciones como Di mi nombre o Que no salga la luna. Aún no hay confirmación oficial pero sus seguidores no pierden la esperanza.