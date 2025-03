Netflix: la miniserie de 4 capítulos perfecta para ver si te gustó Adolescencia

Adolescencia se ha convertido en el último fenómeno de Netflix. Esto se debe a que la serie presentó una propuesta nueva, atrapante y fresca. Adolescencia no solo sorprende con un guión profundo, sino que trata un tema poco debatido y se acompaña de elementos técnicos para enganchar a todos.

La serie estrella de Netflix presenta a Jamie Miller, interpretado por Owen Cooper. El personaje es un niño de 13 años que es arrestado y acusado de asesinar a su compañera de escuela. Mientras el joven es procesado, un detective y una terapeuta intentan descubrir qué fue lo que sucedió realmente explorando las circunstancias del adolescente.

Cada capítulo está grabado en un plano secuencia. Foto: Archivo.

Esto es lo que tienes que ver

Si te gustó esta serie, no te puedes perder Así nos ven o When they see us (Cuando ellos nos ven). Esta miniserie de solo 4 episodios está basada en un caso real que se estrenó en 2019. La producción de Netflix fue tan bien recibida que ganó un premio BAFTA y fue nominada a los Oscar.

La miniserie se traslada a 1989 cuando cinco adolescentes (4 afroamericanos y 1 latino) son acusados de atacar y violar a una mujer en Central Park (Nueva York). La mujer es Trisha Meili de 28 años quien entró en coma luego de que la asaltaran y atacaran sexualmente en el histórico parque.

No te pierdas el tráiler de esta serie

La serie sorprendió a todos gracias a sus interpretaciones estelares. Está protagonizada por Jharrel Jerome, Asante Black, Caleel Harris, Ethan Herisse y Marquis Rodríguez como los cinco adolescentes acusados. Aunque el reparto se complementa con el trabajo de Jovan Adepo, Michael. K. Williams, Logan Marshall-Green, entre otros.