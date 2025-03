El verdadero significado de soñar con amigos

Los sueños son una manifestación del subconsciente que se comunica durante el descanso intentando transmitir un mensaje. Sin embargo, a veces cuesta entender el significado. En el mundo onírico hay fantasía y realidad, se mezcla todo en ocasiones con la presencia de distintas personas.

Un sueño recurrente que tienen algunos es cuando aparecen amigos. La presencia de un buen amigo es buen augurio y se asocia con cosas positivas. Esto se interpreta relacionándolo con las relaciones sociales. Es un sueño que habla de nuestra personalidad. Por eso es importante prestar atención a los detalles que se van presentando.

Si en el sueño aparece un amigo del pasado o de la infancia se relaciona con la nostalgia. Ese amigo aparece para mostrarte todo lo que has conseguido hasta el momento, los cambios que sufriste y cómo llegaste a ser quién sos. También podrías estar procesando algo del pasado, nunca está mal recordar, pero hay que vivir en el presente.

El subconsciente manda mensajes. Fuente: Shutterstock.

En cambio si sueñas con amigos que no te hablas o no ves hace tiempo, puede ser que algo quedó pendiente entre ustedes. Esto no significa que volverán a hablar, solamente es un sueño del pasado para tomar conciencia del presente y valorar a tus amistades actuales.

En cambio, si sueñas con amigos que han fallecido, es un sueño bastante normal y no hay que alarmarse. Probablemente echas de menos a esas personas y por eso aparecen durante tu descanso. No es nada más que un deseo inconsciente de reencuentro o de volver a verlos.