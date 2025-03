Los momentos más divertidos de los Oscars 2025

La 97.ª edición de los Oscars 2025 no decepcionó en cuanto a momentos memorables y escenas dignas de convertirse en memes. Desde besos inesperados hasta looks extravagantes, la noche estuvo llena de sorpresas que dejaron a todos hablando.

Halle Berry y Adrien Brody revivieron un clásico de los Oscars con un beso amistoso en la alfombra roja. El gesto recordó al famoso beso que Brody le dio a Berry en 2003, cuando ella le entregó su primer premio. La escena generó risas y aplausos, pues algunos momentos nunca pasan de moda.

2003-2025.

Timothée Chalamet se convirtió en tendencia gracias a su traje amarillo mantequilla. El actor, nominado por su papel en Un completo desconocido, brilló en la alfombra roja. Conan O’Brien no pudo resistirse y bromeó: “Me encanta ese traje, no te atropellarán en tu moto esta noche”. También dio de qué hablar con su romance con Kylie Jenner.

Pero el look de Chalamet no solo fue comentado por su color, sino también por su estilo innovador. Los fans no tardaron en crear memes y ediciones divertidas, como una que lo mostraba convertido en una barra de mantequilla. El actor demostró que sabe cómo marcar tendencia.

Adorables.

Adam Sandler irrumpió en la ceremonia con un look que rompió todos los códigos de etiqueta. Con una sudadera con capucha, camisa tropical y pantalones cortos, el actor demostró que el glamour no es lo suyo. Su aparición interrumpió el monólogo de O’Brien, generando carcajadas en el auditorio.

Adam Sandler siendo él mismo.

Conan O’Brien, como maestro de ceremonias, no dejó pasar la oportunidad de hacer chistes incómodos. Uno de los más comentados fue sobre Karla Sofía Gascón, a quien mencionó en referencia a una reciente polémica en redes sociales. Sus comentarios desataron risas, aunque algunos los encontraron un tanto arriesgados.

El tributo a James Bond fue otro de los momentos destacados. Margaret Qualley, Doja Cat, Lisa de BLACKPINK y Raye rindieron homenaje a la franquicia con interpretaciones de temas icónicos. Qualley abrió el acto con un vestido rojo y un baile espectacular, mientras Lisa sorprendió con Live and Let Die.

Mira el video