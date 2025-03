Deliciosos cupcakes de matcha: ¡sorprende con este postre verde!

Los cupcakes de matcha son un delicioso giro a los tradicionales pastelitos, ofreciendo un sabor único y una vibrante tonalidad verde que los hace irresistibles a la vista y al paladar. El matcha, un tipo de té verde en polvo proveniente de Japón, es conocido por sus beneficios para la salud, como su alto contenido de antioxidantes y su capacidad para mejorar el enfoque y la energía. Al incorporar este ingrediente en la receta de cupcakes, no solo obtienes un sabor delicado y ligeramente amargo, sino también una textura esponjosa y húmeda que hace de cada bocado una experiencia indulgente.

El matcha, ingrediente principal de estos cupcakes, es un polvo de té verde finamente molido, que se originó en Japón y se ha usado tradicionalmente en ceremonias de té. Fuente: Shutterstock

Estos cupcakes son ideales para quienes buscan un postre diferente, perfecto para acompañar una taza de té o como un toque especial para eventos y celebraciones. El equilibrio entre el sabor terroso del matcha y la dulzura del glaseado crea una combinación deliciosa que cautiva tanto a los amantes del té verde como a los que prefieren algo más dulce. Además, el glaseado de queso crema complementa perfectamente el sabor del matcha, añadiendo cremosidad y suavidad a cada cupcake. Si aún no has probado esta mezcla, ¡es hora de darle una oportunidad a estos exquisitos cupcakes de matcha! ¡Vamos a la receta!

El matcha está lleno de antioxidantes, especialmente catequinas, que pueden ayudar a combatir los radicales libres y promover una mejor salud cardiovascular. Fuente: Shutterstock

Ingredientes

1 taza de harina para todo uso, 1/2 taza de azúcar granulada, 1/2 taza de azúcar moreno, 1 cucharada de polvo de matcha de buena calidad, 1 1/2 cucharadita de polvo de hornear, 1/4 cucharadita de bicarbonato de sodio, 1/4 cucharadita de sal, 2 huevos grandes, a temperatura ambiente, 1/2 taza de mantequilla derretida, 1/2 taza de leche entera, a temperatura ambiente, 1 cucharadita de extracto de vainilla, 1 cucharada de aceite vegetal, 1/4 taza de yogur griego natural, a temperatura ambiente, 1/4 taza de agua caliente (para disolver el matcha).

Ingredientes para el glaseado: 1 taza de queso crema, a temperatura ambiente, 1/4 taza de mantequilla, a temperatura ambiente, 2 tazas de azúcar glass (azúcar en polvo), 1 cucharada de polvo de matcha, 1/2 cucharadita de extracto de vainilla, 2-3 cucharadas de crema o leche.

Procedimiento

Comienza pre-calentando tu horno a 175°C (350°F). Coloca los capacillos para cupcakes en una bandeja para hornear. Si no tienes capacillos, engrasa ligeramente los moldes. En un pequeño tazón, coloca el polvo de matcha. Vierte 1/4 taza de agua caliente sobre el matcha y revuelve bien para disolverlo por completo. Deja que la mezcla se enfríe a temperatura ambiente. En un tazón grande, tamiza la harina, el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio, la sal y el polvo de matcha. Esto asegura que todos los ingredientes secos estén bien combinados y que el matcha se mezcle uniformemente. En un recipiente separado, bate los huevos con el azúcar granulada y el azúcar moreno hasta que la mezcla se vuelva suave y ligeramente espesa. Agrega la mantequilla derretida, el aceite vegetal, el extracto de vainilla y el yogur griego. Mezcla bien hasta que todo esté bien integrado. Incorpora el matcha disuelto (de la primera etapa) a la mezcla de ingredientes húmedos y bate hasta que se distribuya uniformemente. Agrega gradualmente los ingredientes secos al tazón con los ingredientes húmedos, alternando con la leche entera. Comienza con los ingredientes secos y termina con la leche, asegurándote de mezclar bien después de cada adición. La mezcla debe quedar suave, sin grumos. Divide la mezcla de manera uniforme entre los capacillos de cupcakes, llenándolos hasta 2/3 de su capacidad. Esto permite que los cupcakes suban bien durante el horneado. Coloca la bandeja en el horno precalentado y hornea durante unos 18-22 minutos, o hasta que un palillo insertado en el centro salga limpio. Una vez que los cupcakes estén listos, sácalos del horno y deja que se enfríen en la bandeja durante unos 5 minutos. Luego, retíralos de los moldes y colócalos en una rejilla para que se enfríen por completo.

Prepara el glaseado

En un tazón grande, bate el queso crema y la mantequilla hasta que estén suaves y cremosos. Agrega el polvo de matcha y el extracto de vainilla, mezclando hasta que el matcha se disuelva por completo en la mezcla. Luego, agrega el azúcar glass poco a poco y sigue batiendo hasta que el glaseado esté suave y espeso. Si prefieres un glaseado más suave, agrega una o dos cucharadas de crema o leche para obtener la consistencia deseada.

El color verde brillante de los cupcakes de matcha se debe a la clorofila presente en las hojas de té, lo que le da un aspecto fresco y atractivo. Fuente: Shutterstock

Una vez que los cupcakes estén completamente fríos, utiliza una espátula o una manga pastelera para cubrirlos con el glaseado de matcha. Si lo deseas, puedes espolvorear un poco de polvo de matcha adicional por encima para darle un toque decorativo y extra sabor.

¡Y listo! estos cupcakes de matcha son perfectos para cualquier ocasión, con un delicioso sabor a té verde y una textura suave y esponjosa. ¡Y a disfrutar! Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.