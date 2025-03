¿Qué pasa si mi perro come comida para gatos por accidente?

Tener perros y gatos en casa puede ser una experiencia maravillosa, aunque también puede presentar algunos desafíos. Uno de los más comunes es que muchos perros intentan comer la comida de los felinos, ya que suele resultarles más atractiva. Sin embargo, esto no es del todo beneficioso y a continuación te contamos por qué.

Nuestros amigos caninos se sienten atraídos por la comida de los gatos porque contiene una mayor cantidad de carne o pescado, lo que les resulta más apetecible. En cambio, los gatos rara vez se interesan por la comida de los perros, ya que sus necesidades nutricionales son distintas.

El perro se siente atraído por la comida de los gatos debido a su alto contenido en pescado o carne. Foto: Shutterstock

Si un perro come comida de gato de forma ocasional, es poco probable que le cause problemas, siempre que no tenga ninguna condición de salud preexistente. Sin embargo, si esto ocurre con frecuencia, sí puede representar un riesgo, ya que el organismo del perro no está acostumbrado a ingerir tantas proteínas.

Además, la comida para gatos suele tener un mayor contenido de grasa que la de los perros, lo que puede derivar en problemas de peso y afecciones secundarias como trastornos pancreáticos. También existe el riesgo de que el perro prefiera la comida del gato y deje de consumir la suya, lo que podría generar desequilibrios nutricionales.

La comida del gato suele contener mayor cantidad de proteína y grasa. Foto: Shutterstock

Para evitar este problema, es recomendable alimentar a cada mascota en espacios separados. Una buena opción es colocar el plato del gato en un lugar elevado donde el perro no pueda alcanzarlo. De esta manera, no solo protegerás la alimentación de ambos, sino que también harás que el gato se sienta más cómodo al comer en un espacio propio y libre de interrupciones.