El testimonio de una cocinera de la pareja complica aún más a Elías Piccirillo

El escándalo que involucra a Elías Piccirillo, exesposo de Jesica Cirio, suma un nuevo capítulo tras la aparición en un programa de televisión de un audio de una supuesta cocinera de la pareja en 2024. En la grabación, la mujer relata las terribles condiciones en las que trabajaba y brinda detalles del hogar.

La entrevista se dio en el programa DDM con el periodista Martín Candalaft. Allí, la cocinera de la mediática hizo declaraciones fuertes, como que dormía en una habitación junto a otras trabajadoras de la casa. Ante la pregunta “¿Cómo dormían?”, ella respondió: “En el piso, nos ponían colchones en el piso. El perrito también dormía ahí con nosotras en la pieza”.

En la entrevista realizada a la supuesta cocinera, se detalló que no estaba registrada. Foto: Archivo

La mujer, que habría trabajado en la casa del barrio privado El Yacht, en Nordelta, también declaró que “A veces estaba la niñera, que no podía dormir arriba porque la habitación estaba ocupada y tenía que venir abajo, donde había otras mucamas”.

Con respecto a Elías Piccirillo, en la entrevista también se tocaron algunos aspectos de su personalidad. “La verdad que Elías era una mala persona. No fue muy amable que digamos. En general, era así con todas las chicas. No era de saludar. No hablaba”, se puede escuchar en el audio.

Según la cocinera, Elías "tenía mucha plata" que podían ver a menudo. Foto: Archivo

Además, dio detalles de las condiciones de trabajo en las que estaban, como la presencia de una cámara de seguridad en su habitación. También mencionó que “nos decían que no podíamos sacar fotos ni grabar videos. Tampoco nos dejaban hablar entre nosotras cuando no estábamos en horario laboral”.