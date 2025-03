Pedro Pascal habla sobre el supuesto romance con Jennifer Aniston

Pedro Pascal estuvo en el centro del huracán debido a una serie de fotografías donde aparece junto a Jennifer Aniston. Estas imágenes desataron rumores sobre un posible romance entre el actor chileno y la estrella de "Friends", generando todo tipo de especulaciones en redes sociales y medios de comunicación.

El actor, conocido por su trabajo en producciones como "The Mandalorian" y "The Last of Us", decidió poner fin a los rumores. Durante el estreno de la segunda temporada de la serie de HBO basada en el videojuego de PlayStation, Pedro Pascal fue abordado por Entertainment Tonight y respondió con total naturalidad sobre su vínculo con Jennifer Aniston.

Pedro Pascal rompió el silencio.

"Jennifer y yo somos muy buenos amigos. Cené con ella el sábado y fue una cena con martini muy divertida", aseguró el actor, dejando en claro que entre ellos existe una amistad cercana, pero nada más. Su respuesta fue suficiente para calmar las especulaciones, aunque algunos seguidores siguen fantaseando con la idea de verlos juntos en una relación.

Las imágenes que desataron los rumores mostraban a Pedro Pascal y Jennifer Aniston compartiendo una velada en un restaurante de Los Ángeles. Ambos se veían relajados, disfrutando de la compañía mutua y riendo en varias ocasiones. Sin embargo, este tipo de encuentros no son inusuales entre colegas de la industria, especialmente cuando han coincidido en eventos o proyectos en común.

Pedro Pascal habló y fue claro.

Jennifer Aniston, por su parte, no se ha pronunciado sobre los rumores, pero su historial de amistades dentro de Hollywood es bien conocido. La actriz ha mantenido cercanía con muchas figuras de la industria y ha sido objeto de especulación en más de una ocasión. Su carisma y personalidad han generado admiración tanto en el público como en sus compañeros de trabajo.