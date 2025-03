Luciana Salazar vs. Martín Redrado: salió a la luz el acuerdo que habrían firmado al separarse

El conflicto entre Luciana Salazar y su expareja, Martín Redrado, en torno a la crianza de su hija Matilda, sumó un nuevo capítulo. En LAM salió a la luz el contrato que habrían firmado ambas partes, en el cual se establecían las responsabilidades del economista y expresidente del Banco Central respecto a la niña, las cuales, según Salazar, él no ha cumplido.

Una vez más, Luli Salazar apuntó contra Redrado en los medios de comunicación, asegurando que su reclamo "no es por capricho", sino por hacer valer los derechos de su hija. "Él no es el papá biológico, pero sí lo es desde otro lugar. Es una figura paterna en la Justicia, en los papeles y, supuestamente, también en lo emocional y sentimental, aunque después no lo cumplió", afirmó en el programa Basta, Baby.

Luciana Salazar contó porque Redrado es el padre de su hija. Foto: Archivo

Por su parte, Martín Redrado sostuvo en otra entrevista: "No tengo relación con Matilda desde que se terminó mi vínculo con Luciana en 2018. Acompañé mientras éramos pareja, pero desde entonces ya no lo soy".

Sin embargo, la modelo desmintió sus palabras asegurando que tiene pruebas de lo contrario. "Tengo fotos de Redrado con mi hija en 2021. Esa imagen es del cumpleaños de 3 años de Matilda en Nordelta, cuando él venía a verla a escondidas. Me pidió por favor que no la publique porque le iba a traer problemas con su entorno. ¿Saben la violencia que es negar a alguien? Por eso guardé la foto por más de tres años", reveló.

En programas de televisión, se filtró el acuerdo entre Redrado y Salazar sobre su relación. Foto: Archivo

Además, en las últimas horas habría salido a la luz el contrato firmado entre ambas partes tras el nacimiento de Matilda por vientre subrogado en Estados Unidos. En dicho documento, se especificarían los compromisos asumidos por Redrado en favor de Salazar y su hija.