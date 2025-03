Las plantas “pet friendly” que son seguras para las mascotas

Muchas veces cuando las personas tienen mascotas en su hogar dudan de cuáles son las mejores plantas para poner en el jardín y que no las perjudiquen. Hay un gran porcentaje de especies que pueden resultar tóxicas para los perros por ejemplo. Sin embargo, existen plantas “pet-friendly” que generan un buen ambiente y no tienen peligro para los animales.

Una de ellas es la planta conocida como cinta o malamadre. Es elegante y se cuelga en maceta. No tiene ninguna consecuencia para las mascotas. El limonero es un árbol frutal que no expone a las mascotas a ningún riesgo adicional. Se puede tener en maceta o plantar en el jardín. Además habrá un aroma exquisito en todo el hogar.

Otra opción amigable con las mascotas es el helecho. Es una planta inocua para los animales y además aporta una gran belleza al hogar. Se recomienda regarla con frecuencia para que crezca de la manera adecuada. También está el bambú que es muy segura para los animales y queda muy bien en el interior para decorar el hogar.

No molestan a las mascotas. Fuente: Shutterstock.

Entre las plantas seguras para mascotas también está el cactus, que además es de fácil mantenimiento y se adapta a cualquier espacio. La planta pata de elefante no supone riesgos para las mascotas y tiene una gran belleza al ser de origen tropical.

También los amantes de las flores pueden elegir tener orquídeas porque no tienen ningún tipo de riesgo para las mascotas y otra gran opción es la calatea. Es una planta que no requiere de grandes cuidados y hay que procurar que no le dé el sol directamente.