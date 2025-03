A sus 55 años, Jennifer Lopez posa de espalda en Instagram y se llena de elogios

Jennifer Lopez es una estrella de la industria musical y del cine. Pero además de su talento artístico, JLo posee una belleza inigualable y figura de ensueño. Ella no desaprovecha ninguna ocasión para mostrar los resultados de sus intensas rutinas de ejercicio, y la premiere de Othello en Broadway no fue la excepción.

Jennifer Lopez lució un conjunto al cuerpo, de top corto y falda larga con detalles de piedras brillantes. Estos apliques se encuentran en el cuello, pecho, brazos, abdomen y piernas. Estos pequeños detalles hacen resaltar la figura de la actriz, aunque el look no deje mucha piel a la vista.

La fotografía que JLo compartió en sus historias

Sin embargo, JLo se tomó una fotografía de espalda y mostró su figura de reloj de arena. Casi todos saben que Jennifer Lopez adora entrenar. Ella pasa horas en el gimnasio tonificando todos los músculos de su cuerpo, incluso sus bíceps y espalda. Pero también suma clases de baile para brillar en los escenarios.

Esto no es todo. La estrella brindó una entrevista a la revista Harpers Bazaar en donde comentó uno de sus trucos de belleza. Ella expresó: “la hidratación es increíblemente importante para mí. Creo que es un secreto de belleza y cuidado de la piel que la gente no utiliza lo suficiente. Cuando estoy hidratada, me siento con energía y puedo rendir al máximo, ya sea en el escenario o en el gimnasio”.

Jennifer Lopez aseguró que utiliza exfoliantes corporales y accesorios como la piedra guasha para mantener su belleza. Foto: Archivo.

Jennifer Lopez comentó que beber agua es un ritual de autocuidado al que hay que dedicarle algunos minutos todos los días. Ella tiene algunos trucos para mantenerse hidratada todo el día. Por ejemplo, utiliza botellas o termos brillantes o de colores que combinen con sus outfits, así siempre tendrá agua cerca y lo utiliza como un accesorio más.