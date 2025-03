Mónica Ayos es mamá de Federico y Victoria. "Disfruto poder desplegar mis alas de madre sin incertidumbres, desde un lugar armonioso, sin el caos de mis 19 años ni las distracciones del afuera, del laburo, de un mundo globalizado por las redes que aprendí a ir manejando a conciencia", contó en una nota.

Mónica Ayos

"Me gusta vivir el aquí y ahora sin interferencias y a decir verdad cuesta pero se puede, esta cosa de silenciar el ruido para oír melodías hermosas se me hizo una costumbre sana", añadió en diálogo con Teleshow.

Su primer hijo lo tuvo de joven con su primer marido; la segunda, con Diego Olivera, su actual esposo. "Materné muy chica, al amor incondicional y la cercanía los entendí de la mano de la libertad y del diálogo abiertísimo. Disfruto mucho poder atravesar con ellos cada etapa, sea desde adentro o bien como una suerte de espectadora pero cada rumbo que toman lo vivo con una lupa que me viene incorporada en el chip".

En Instagram comparte muchos momentos junto a su familia y cada vez que da señales de vida genera un gran revuelo. Ahora, subió una nueva publicación que no pasó desapercibida. "Hoy cambié playa por pile. Ah... ¿nadie preguntó? Ah ok ok", escribió en el posteo junto a una serie de emoticones que se llenó de corazones y comentarios.

Mónica Ayos cambió la playa por la pileta y elevó la térmica en las redes

"Diosa", "Es tu hija esa, no sos vos", "Monumental", "Siempre tan diosa", "Eterna", "Espléndida", "Guapísima", "¡Mónica hermosa! Por favor pasarme la formula para estar tan bella", son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer.