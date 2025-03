El ejercicio para afinar la cintura desde casa y sin peso

El ejercicio para tonificar el abdomen y la cintura es fundamental. Por supuesto que debes combinarlo con una alimentación sana y equilibrada en la cual ingieras una gran cantidad de proteínas y fibras. Pero también necesitas de ejercicios que se adecuen a tus objetivos.

¿Qué ejercicio deberías hacer?

El primer ejercicio es in and out. Para hacerlo tienes que sentarte con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo. Inclínate un poco hacia atrás y apoya las manos detrás de ti para mantener el equilibrio. Luego levanta los pies del suelo, extiende las piernas hacia afuera y regresa a la posición inicial flexionando las rodillas.

Realiza 12 repeticiones de cada ejercicio. Foto: Archivo.

El segundo ejercicio es leg lift. Para ello debes acostarte boca arriba y mantener las piernas extendidas. Activa tus abdominales y levanta las piernas. Luego bajalas suavemente pero sin tocar el suelo. Intenta que tus piernas queden a 45° para trabajar tus abdominales inferiores. Mantén la posición unos minutos y vuelve a la posición inicial lentamente.

El tercer ejercicio para la cintura y el abdomen son los abdominales tijera. Recuéstate en el suelo con la espalda alta separada del suelo y las piernas estiradas hacia adelante. Desde allí lleva tu codo izquierdo hacia tu rodilla derecha, y repite lo mismo con el otro lado. Intenta mover el pecho y la cintura para tener mejores resultados.

Descanda 1 minuto entre cada serie de ejercicios. Foto: Archivo.

Con estos tres ejercicios podrás fortalecer tu abdomen mientras afinas tu cintura. Sin embargo, es necesario que tomes algunas precauciones. Si tienes problemas de espalda, consulta con un profesional de la salud antes de realizar estos ejercicios. Tampoco fuerces los movimientos si sientes dolor.