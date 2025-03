La teoría de la China Suárez sobre el escándalo en el Chateau Libertador

El pasado fin de semana, Mauro Icardi y Wanda Nara volvieron a ser noticia por un escándalo en el Chateau Libertador. Mucho se habló sobre lo que pasó entre el futbolista, la empresaria y sus hijos. Ahora, quien salió a dar su versión fue Paula Varela en Intrusos y explicó la teoría de la China Suárez sobre lo ocurrido.

La China Suárez y Mauro Icardi

"A mí ayer me dijeron que Icardi y Eugenia están muy enamorados, esto porque algunos dudan sobre si esto es una puesta en escena o no. También me contaron que ella lo está bancando en todo y que la postura de la China es que él es un gran padre, que lamenta lo que está pasando", dijo la panelista.

Y explicó: "Ella cree que todo fue una trampa y que Wanda quería poder encontrarse con él cara a cara. Más allá de lo de violento o no, verlo, porque Nara sentiría que cuando se ven, Icardi afloja, pero parece que ese Mauro ya no está más”.

Acerca del llamado al silencio de la ex Casi Ángeles en las redes sociales, Karina Iavícoli señaló: “No habla porque le está haciendo caso a su abogado, el doctor Rodríguez, de que se tiene que guardar. Y a mí me parece una actitud inteligente… por qué meterse ahora”.

Mauro Icardi y Wanda Nara

Además, explicó qué es lo que está pasando con el divorcio de Wanda y Mauro en Italia: “Yo hablé con los abogados de ese país, porque ayer salió en muchos lados que ya estaba el divorcio y no es así. Solamente es la separación personal, por el momento ninguno de los dos pueden volver a casarse. Además la justicia va a analizar las pruebas que presentó Icardi sobre tres presuntas infidelidades de Wanda”.