“Choriza de poca monta”: el fuerte cruce entre Yanina Latorre y Morena Rial

Luego de ser excarcelada, Morena Rial, hija del periodista, volvió a ser noticia y esta vez por pelearse con la conductora de Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre. Cuando se enteró la periodista le dio con todo a la hija de Rial. La polémica entre la farándula argentina es de nunca acabar.

Todo empezó cuando Jorge Rial habló de periodistas ensobrados en su programa de Radio 10 acusando directamente a los del mundo del deporte y en eso apuntó contra Latorre: "Te vas de viaje con tu marido gracias a las prebendas de un importantísimo representante de fútbol", dijo Rial.

Apenas lanzó su nuevo programa Yanina Latorre le respondió: "¿Tenés que ser tan bajo Rial que, para decirme a mí 'ensobrada', le decís 'ensobrado' a Diego? Mi marido no es periodista deportivo, es el mejor comentarista de fútbol que hay en la Argentina y labura honestamente". "Metete conmigo Rial, decime ensobrada a mí, mi marido hizo mucha guita y no recibe sobres de nadie, no hace notas, él solamente analiza partidos y no le chupa el cu... a nadie. Cuando Diego va a transmitir la Champions League, yo me saco el pasaje en avión en primera clase porque me lo puedo pagar", dijo la conductora.

Enfrentados. Fuente: América TV

Pero en las últimas horas el enfrentamiento fue creciendo y se metió Morena cuando uno de sus seguidores consultó sobre los dichos de Yanina Latorre: "No miro su programa, para escuchar a una abuela medio demente me voy a un geriátrico", escribió Morena Rial.

Este comentario no hizo más que enfurecer a Yanina Latorre que inmediatamente salió a responderle: "Prefiero ser una abuela demente y no una choriza de poca monta”, dijo la conductora en sus redes.