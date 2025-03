Esta es la planta que debes tener en tu hogar para reducir el estrés

Las personas generalmente viven estresadas por el trabajo o problemas familiares que los aquejan día a día. Ese estrés se traslada al hogar generando un clima de tensión diario. Lo cierto es que los que saben de jardín conocen una planta que puede ser de gran ayuda.

Los especialistas recomiendan tener la planta de la moneda de cobre para reducir el estrés y las malas energías. Es fácil de cultivar y se puede poner en un tazón o en una taza de té. Es ideal para tener un ambiente tranquilo. Las hojas redondas de esta planta simbolizan la riqueza y la buena fortuna.

Además, atrae prosperidad, purifica el aire y crea un ambiente armonioso. Es ideal para reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo. Los que saben de Feng Shui aconsejan colocar la planta en la sala o en el estudio de trabajo para lograr equilibrar energías, transformar las negativas en positivas y así lograr tener un hogar armonioso.

Una planta de fácil cuidado.

Entre los cuidados que requiere esta planta se recomienda que no tenga luz solar directa para que sus hojas no se vuelvan amarillas. Debe estar en ambientes frescos y luminosos. Necesita un sustrato bien drenado y se riega dejando que la tierra se seque a medias. No se debe acumular agua en la base.

Por otra parte, debe tener abono para plantas verdes o humis líquido al menos una vez al mes. Se recomienda pulverizar las hojas en verano para refrescarla y evitar que se acumule el polvo. Es una planta que se puede reproducir de manera sencilla separando hijuelos basales o también por esquejes.