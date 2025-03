Sin pelos en la lengua, Yanina Latorre reveló qué opina de su marido, Diego Latorre

Tras los dichos de Jorge Rial, Yanina Latorre se descargó y fue allí que reveló qué opina de su marido, Diego Latorre. Todo ocurrió en el debut de su nuevo programa en América TV, Sálvese quién pueda.

Yanina Latorre

La tensión comenzó cuando Latorre dijo en LAM que en C5N había periodistas ensobrados. Frente a esto, el papá de Morena Rial señaló: “Dice que los únicos periodistas ensobrados son los políticos, pero los más ensobrados son los deportivos, por representantes de clubes y de futbolistas. Vos te vas de viaje gracias a las prebendas que recibe tu marido”.

Al aire, Yanina dijo: "Yo entiendo que está hablando de mí, porque la única que habló de sobres en C5N fui yo. Ahora, Rial ¿Tenés que ser tan bajo que para decirme a mí ensobrada, se lo decís a mi marido? Porque ¿Qué me vas a decir? ¡Sabes que nuestra farándula es fondo de olla y no paga! Porque hablamos de tu hija choriza sabés que no me pagan".

Y luego, se refirió a su esposo. "Arrancás dándole a los periodistas deportivos y mi marido no es eso, es el mejor comentarista de fútbol que hay en la Argentina", expresó sobre su compañero y agregó: "Tengo los huevos al plato, cuando me quieren pegar me dicen cornuda, no es algo que maneje, o se meten con Diego".

Yanina Latorre junto a su marido

"¡Metete conmigo, Rial! Decime que me paga Milei para estar con Majul, que le chupo el p****. ¡Pero no te metas con Diego! Porque mi marido hizo un carrerón y ganó mucha guita y es honesto", cerró Latorre.