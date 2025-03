Se conocieron nuevos audios entre Wanda y Mauro que complican aún más la situación

El viernes pasado, Wanda Nara y Mauro Icardi fueron protagonistas de un escándalo que se viralizó a través de videos. En las imágenes se podía ver una triste escena donde una de las hijas de la pareja no quería irse con el delantero del Galatasaray, luego de que una orden judicial lo impusiera tras dos meses sin verlas.

A raíz de este episodio, que ocurrió en el barrio porteño de Núñez, la empresaria y conductora de Bake Off decidió denunciar a su exesposo ante la Justicia.

En Intrusos, se compartieron audios entre la mediática y el futbolista de antes del escándalo en el Chateau de Libertador. Foto: Archivo

Sin embargo, la polémica sumó otro capítulo recientemente con la filtración de dos audios que revelan lo sucedido antes de los videos en el Chateau de Libertador. En las grabaciones, se escucha a Mauro pidiéndole a su hija Francesca que baje junto a Isabella luego de dejar a los perros.

Allí, Wanda le responde que suba a buscarlas, pero Icardi se niega y dice: "No, no puedo subir, que bajen las nenas como las dejé antes de que suban a dejar los perros". Ante la insistencia de la mediática, el jugador de fútbol remarca: "Sos la madre y les tenés que decir que bajen. Dejá de hacer tanto circo. Si no, voy a tener que llamar a la policía. Las secuestraste, ahí sube el encargado".

En los audios, Mauro Icardi acusa a Wanda de "secuestrar a las hijas que tienen en común en el edificio". Foto: Archivo

Para muchas personas en redes sociales, estos audios demuestran que Wanda estaba armando el momento. Recordemos que, el viernes por la noche, Mauro Icardi terminó subiendo al departamento para buscar a sus hijas y tuvo que retirarse sin ellas tras protagonizar un escándalo con la policía de la ciudad.