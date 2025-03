¿Qué ves primero? Este sencillo test te dirá si eres alguien creativo

Los test de personalidad continúan cautivando en las redes sociales. Los usuarios encontraron en ellos una excelente alternativa para combatir el aburrimiento y además, para conocer aspectos de su forma de ser en segundos. Aquí te proponemos un nuevo desafío que te sorprenderá con sus asombrosos resultados.

¿Te animas a descubrir lo que expone sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte a primera vista. Allí están todas las respuestas. ¡No hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad

Mariposa: eres una persona que sobresale por su creatividad. Resuelves problemas de manera muy práctica y en pocos segundos, lo cual provoca asombro y admiración de quienes te rodean. Los demás te ven como alguien confiable y es por ello que guardas los secretos más profundos de mucha gente. Tienes una gran fuerza de voluntad y te destacas por tu tenacidad. No bajas los brazos hasta conseguir todo lo que te propones.

Los test de personalidad continúan cautivando en las redes sociales / istockphoto

Rosa: siempre buscas aventura, emoción y vivir el momento. Para ti, la vida es una sola y por ello no te privas de hacer absolutamente nada. No puedes quedarte quieto porque lo consideras como sinónimo de aburrimiento y te frustra. Siempre tratas de buscarle el lado bueno a todo. La zona de confort no es lo tuyo y huyes de los lugares en los que no te permiten crecer.