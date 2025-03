Netflix: la serie de cuatro capítulos que no te puedes perder si tienes hijos adolescentes

Una vez más, Netflix está en boca de todos al estrenar hace unos días la serie dramática Adolescencia. Esta nueva propuesta del gigante del streaming se está quedando con el liderazgo en varios países de todo el mundo. En poco tiempo se ha convertido en la serie del momento con importantes números de encendido.

Adolescencia es una serie del Reino Unido, sobre un delito y asesinato. En su página oficial, Netflix describe la misma de la siguiente manera: "Cuando un chico de 13 años es acusado de asesinar a una compañera de clase, su familia, su terapeuta y el detective a cargo se preguntan qué pasó en realidad".

Mira el tráiler de Adolescencia

Esta serie de drama ha puesto en duda varios factores de la sociedad actual, que van desde el uso de las redes sociales, el bullying en las escuelas y la salud mental en los jóvenes. En puesta en escena deja a más de uno con la boca abierta y despierta la preocupación de padres en todas partes del mundo.

La serie británica es creada por Jack Thorne, conocido por escribir la obra de teatro Harry Potter and the Cursed Child, las películas Wonder, Enola Holmes y la secuela de esta última, y ??el programa de televisión His Dark Materials. El otro de sus creadores es uno de los protagonistas de la misma, el actor británico, Stephen Graham, reconocido a nivel mundial por sus papeles en diversos films.

En fin, con tan solo 4 episodios en una sola toma, es una historia incómoda de la que todos sacarán sus propias conclusiones. En las redes sociales, las personas de varias partes del globo, se han expresado a favor y en contra sobre este tema, pero con un único punto en común, la salud mental de los jóvenes es un tema que no puede pasar desapercibido.

Una de las escenas más fuertes del primer capítulo. Fuente: Netflix.

¿Adolescencia está basada en una historia real?

Uno de los creadores y protagonistas de esta serie, Stephen Graham, afirmó que la serie no está basada en un solo caso real, sino que surge como la respuesta a varios casos que van en aumento sobre apuñalamientos en los jóvenes del Reino Unido. En un portal, el propio actor británico dijo que: "Una vez hubo un incidente en el que un chico joven apuñaló a una chica (…) Me dejó en shock. Estaba pensando '¿qué está pasando? ¿Qué pasa en una sociedad en la que chicos apuñalan a chicas hasta la muerte? ¿Qué lleva a este suceso?'".

Por su parte, según recoge la BBC, 53 de las 64 víctimas por homicidio de edades entre 13 y 19 años fueron asesinadas con un arma blanca en el período 2023/2024, como asegura la ONS (Oficina Estatal de Estadísticas de Reino Unido). El medio británico recordaba uno de los más recientes, el del asesinato de una joven de 15 años en su escuela en Sheffield el pasado mes de febrero.