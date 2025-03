Mascotas: ¿cuál es la raza de perros más antigua del mundo?

Los perros acompañan como mascotas al ser humano desde hace miles de años, y hoy podemos encontrar más de 349 razas diferentes, según la Federación Cinológica Internacional (FCI). Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuál fue la primera raza? Y, ¿cómo lo explica la ciencia?

Los perros domésticos descienden del lobo gris (Canis lupus), como resultado de un proceso de domesticación que comenzó entre 15.000 y 40.000 años atrás, cuando los lobos comenzaron a acercarse a los campamentos humanos. A través de un proceso de selección natural y artificial, se convirtieron en lo que hoy conocemos como perros.

Esta raza de perro se caracteriza por ser muy leal y confiable con su dueño. Foto: Shutterstock

Entre las razas más antiguas, algunos expertos señalan al Basenji. Esta raza, originaria de África, específicamente del Congo, es conocida como el "perro que no ladra". En lugar de ladrar, emite sonidos que recuerdan a un "barrito" o un "yodel", lo que la hace bastante única entre las razas caninas.

El Basenji tiene una historia fascinante, ya que algunos expertos aseguran que esta raza está representada en antiguos dibujos y modelos de la XII Dinastía de Egipto. Su imagen aparece en monumentos antiguos, lo que indica que los faraones conocían y apreciaban a estos perros.

El Basenji está relacionado con otras razas primitivas y antiguas de perros africanos. Foto: Shutterstock

Hoy en día, el Basenji sigue existiendo y es reconocido por ser una mascota con un fuerte instinto cazador. Son perros que, si no están bajo supervisión, pueden perseguir pequeños animales. Por esta razón, no se recomienda dejarlos sueltos en áreas no cercadas, ya que podrían salir en busca de presas. Esta raza es verdaderamente fascinante y única por todas sus características.