El significado de soñar con un ex, según los expertos

Los sueños son una verdadera incógnita para las personas que en muchas ocasiones no entienden esta manifestación del subconsciente. De alguna manera aparecen imágenes en el mundo onírico que a veces son placenteras y en ocasiones se transforman en verdaderas pesadillas.

"Los sueños constituyen un proceso fisiológico en el cual nuestro cerebro restablece de forma activa las competencias físicas y psicológicas para que funcione correctamente", explicó el neurólogo Javier Pelegrina. El sueño depende de varios factores como las experiencias del día, estímulos, miedos, tensiones y creencias, entre otras cosas.

Soñar con un ex

Un sueño que aparece en ocasiones es con un ex. Según los expertos ese sueño se relaciona con que echas de menos lo que tenías con esa persona, lo que no significa que extrañes a tu ex sino lo que tenías y cómo te sentías en ese momento. Si en el sueño tienes relaciones sexuales es porque anhelas esa intimidad con tu ex pareja.

Un sueño que inquieta. Fuente: Shutterstock.

Probablemente el significado también puede asociarse a que actualmente estés viviendo un episodio que ya viviste estando con tu ex. Quizás estás repitiendo un patrón o alguna actividad que hiciste anteriormente en forma consciente o inconsciente.

Otra alternativa es más simple y puede ser que tu ex pareja simplemente aparezca en el sueño porque forma parte de tu pasado y de tu memoria. Lo importante es tratar de interpretar y de entender el mensaje que aparece en el mundo onírico sin hacerse ningún tipo de problema por los sueños.