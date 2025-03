Netflix estrena una serie de suspenso que te dejará con los pelos de punta

El próximo 20 de marzo Netflix tiene preparado un estreno imperdible para no levantarse del sofá. Se trata de La Residencia, una serie de ocho episodios que promete cautivar a toda la audiencia con intriga y suspenso en el hogar que más fama tiene en el mundo: la Casa Blanca.

“Una excéntrica y brillante detective debe resolver un misterioso asesinato en la Casa Blanca, donde tanto el personal como los invitados a una cena de Estado son sospechosos”, señala la sinopsis de Netflix.

La trama de la serie gira en torno a una cena de Estado donde hay unos 200 invitados y asesinan a una persona en la Casa Blanca. En ese momento la inspectora Cupp llegará a la escena para lidiar con los empleados reticentes, además del presidente y otros funcionarios. La investigación seguirá a los responsables del crimen para descubrir quién es el culpable.

Una serie para no perderse. Fuente: Netflix

La serie de Netflix logra combinar comedia, misterio y suspenso. Fue producida por Shonda Rhimes y está inspirada en la novela Inside the Private World of the White House de Kate Andersen.

Uno de los temas en los que se centra la serie es la relación que hay entre los políticos y los empleados, todos los secretos que se esconden detrás del despacho oval.

La serie está protagonizada por Uzo Aduba que encarna a la inspectora Cordelia Cupp. Ella demostrará que es la mejor en su campo.

Mirá el trailer